Волейбольному клубу «Урал» представили нового руководителя

Сегодня команде и коллективу уфимского клуба «Урал» представили нового руководителя, сообщили в пресс-службе минспорта. Им стал Валерий Багметов.

- Перед новым руководителем и командой поставлены задачи по вхождению в число сильнейших команд Суперлиги, созданию единой системы отбора одаренных спортсменов, активной популяризации волейбола среди жителей Республики Башкортостан, - сообщили в пресс-службе минспорта.

О новом назначении Медиакорсеть сообщала еще в воскресенье, 13 января, сегодня это назначение состоялось официально. Вчера в волейбольном клубе сообщили об отставке президента клуба Марата Марданова и исполнительного директора Владимира Самородова.

По информации источника, знакомого с ситуацией, основной причиной отставки стала несбалансированность состава, возникшая из-за того, что многие приобретения совершались по рекомендациям из Москвы.

Справка. Валерий Багметов родился 30 декабря 1951 года. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2013) и Республики Башкортостан (1997). Выпускник Омского государственного института физической культуры (1975). С 1979 года работал в УАИ-УГАТУ: старший преподаватель кафедры физического воспитания.

Основатель и тренер волейбольной команды «Тантал». С 1992 года по 2001 — главный тренер ВК «Нефтяник Башкортостана» (ныне «Урал»). При нем клуб за пять лет вышел из второй лиги в суперлигу, а также завоевал пятое место в чемпионате России (сезон 1997/98) и стал серебряным призером Кубка России (1999).