Звёздный марафон. В Уфе прошла открытая тренировка под руководством чемпиона России

В минувшие выходные в Уфе прошло довольно заметное спортивное событие – открытая тренировка со звездой. Для ее проведения в столицу Башкирии прилетел известный российский легкоатлет, мастер спорта, чемпион страны по бегу на марафонские дистанции Юрий Чечун. Photo: bashinform.ru Нынешний год для 34-летнего атлета оказался весьма насыщен событиями: он стал первым и на чемпионате России и по итогам трех главных марафонов страны – Пермского, Московскогои Казанского. Поэтому тренировка с ним стала отличной возможностью для башкирских бегунов повысить свой профессиональный уровень. Несмотря на мороз, около 150 человек поспешили на встречу с Юрием Чечуном на набережную реки Белой. Photo: bashinform.ru Юрий признался, что приехал в Уфу по приглашению его друга – руководителя бегового клуба «Ivanov.team» Алексея Иванова, которому он никак не мог отказать. Поэтому он прибыл сюда сразу по окончании чемпионата России. Морозно тут, у нас Самаре, когда я улетал, было минус девять, отметил спортсмен. Ему понравилась новая набережная, которая, по мнению легкоатлета, идеально подходит для проведения скоростных тренировок, благодаря ровной поверхности. Если бы жил в Уфе, тут бы и тренировался. На следующий год, если будет время в графике, приеду участвовать в вашем марафоне, пообещал Юрий Чечун. Photo: bashinform.ru Алексей Иванов подчеркивает: события 2020 года продемонстрировали, насколько важен иммунитет, который помогает стойко переносить многие невзгоды. Моя задача, как организатора, чтобы люди приходили, занимались спортом сами и приводили детей, смотрели и учились у звезд мировой величины, отметил Иванов. Он пообещал регулярно приглашать с этой целью известных спортсменов в Уфу.

