Ковалев не в обиде за шутку Нурмагомедова

Ковалев не в обиде за шутку Нурмагомедова
Ковалев не в обиде за шутку Нурмагомедова
Вчера, 11:37СпортФото: wikimedia.org
Хабиб считает, что Макгрегору тоже полагается медаль за столкновение с дагестанцами.

Роман Ковалев, который вступил в схватку с тремя уроженцами Дагестана, защищая девушку в метро, за что получил медаль «Доблесть и отвага», высказался о посте Хабиба Нурмагомедова в инстаграме.

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!», — приводит слова Ковалева «Советский спорт», ссылаясь на «Газета.Ru».

Напомним, что между Нурмагомедовым и Макгрегором напряженные отношения, в результате победного боя Хабиба произошла драка, а сам Макгрегор пострадал от нескольких членов команды россиянина.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы