Ковалев не в обиде за шутку Нурмагомедова

Роман Ковалев, который вступил в схватку с тремя уроженцами Дагестана, защищая девушку в метро, за что получил медаль «Доблесть и отвага», высказался о посте Хабиба Нурмагомедова в инстаграме.
«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!», — приводит слова Ковалева «Советский спорт», ссылаясь на «Газета.Ru».
Напомним, что между Нурмагомедовым и Макгрегором напряженные отношения, в результате победного боя Хабиба произошла драка, а сам Макгрегор пострадал от нескольких членов команды россиянина.