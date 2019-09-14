В Уфе начался детский турнир по боксу

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Соревнования посвящены 100-летию Башкирии.
Сюжеты: Эксклюзив
Сегодня, 14 сентября, в Городском дворце культуры стартовал турнир по боксу. Соревнования посвящены главному республиканскому юбилею – 100-летию со дня образования Башкирии. Об этом сообщает администрация Уфы.
Турнир детский: в нем принимают участие спортсмены в возрасте 11-12 лет. Всего в боях за победу примут участие 80 юных спортсменов из уфимских спортивных школ и секций.
Сегодня были отборочные встречи, завтра, 15 сентября, состоятся финальные бои. Также в этот же день пройдет награждение победителей. Кто хочет посмотреть и поболеть, могут прийти: вход свободный. Начало боев в 12:00, награждение в 15:00 часов.
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