В Уфе начался детский турнир по боксу

Сегодня, 14 сентября, в Городском дворце культуры стартовал турнир по боксу. Соревнования посвящены главному республиканскому юбилею – 100-летию со дня образования Башкирии. Об этом сообщает администрация Уфы.

Турнир детский: в нем принимают участие спортсмены в возрасте 11-12 лет. Всего в боях за победу примут участие 80 юных спортсменов из уфимских спортивных школ и секций.