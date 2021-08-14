На XVI Паралимпийских летних играх выступят 14 спортсменов из Башкирии

На XVI Паралимпийских летних играх выступят 14 спортсменов из Башкирии
На XVI Паралимпийских летних играх выступят 14 спортсменов из Башкирии
Вчера, 11:26СпортАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября в Токио.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей региона с Днем физкультурника, добавив, что на грядущих XVI Паралимпийских летних играх в Токио в российской команде будет 14 спортсменов из Башкирии.

— Мы верим в них и желаем ярких побед, — сказал глава региона.

По словам Радия Хабирова, Башкирия — один из признанных лидеров по развитию физической культуры и спорта в стране. Напомним, 16–22 августа в Уфе пройдет Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, а в 2022 году в регионе планируется проведение чемпионата мира по волейболу.

Ранее Депутат Гособрания — Курултая РБ, восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко раскритиковала работу Министерства спорта Башкирии, назвав провалом то, что в составе сборной России на Олимпиаде республику республику представляет всего двое — фехтовальщики Аделина Загидуллина и Тимур Сафин. Отметим, что Аделина Загидуллина заняла первое место в составе женской сборной по фехтованию на рапирах, а Тимур Сафин взял серебро в составе сборной по фехтованию на рапирах.

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