На XVI Паралимпийских летних играх выступят 14 спортсменов из Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей региона с Днем физкультурника, добавив, что на грядущих XVI Паралимпийских летних играх в Токио в российской команде будет 14 спортсменов из Башкирии.
— Мы верим в них и желаем ярких побед, — сказал глава региона.
По словам Радия Хабирова, Башкирия — один из признанных лидеров по развитию физической культуры и спорта в стране. Напомним, 16–22 августа в Уфе пройдет Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, а в 2022 году в регионе планируется проведение чемпионата мира по волейболу.
Ранее Депутат Гособрания — Курултая РБ, восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко раскритиковала работу Министерства спорта Башкирии, назвав провалом то, что в составе сборной России на Олимпиаде республику республику представляет всего двое — фехтовальщики Аделина Загидуллина и Тимур Сафин. Отметим, что Аделина Загидуллина заняла первое место в составе женской сборной по фехтованию на рапирах, а Тимур Сафин взял серебро в составе сборной по фехтованию на рапирах.