На XVI Паралимпийских летних играх выступят 14 спортсменов из Башкирии

По словам Радия Хабирова, Башкирия — один из признанных лидеров по развитию физической культуры и спорта в стране. Напомним, 16–22 августа в Уфе пройдет Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, а в 2022 году в регионе планируется проведение чемпионата мира по волейболу.