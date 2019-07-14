«Уфа провела Международные Детские игры на 140%»: как прошла церемония закрытия МДИ

Церемония началась с шествия спортивных делегаций — участниц 53 летних Международных детских игр — от площади Салавата Юлаева (по ул. Заки Валиди) до нижней площадки парка «Ватан». На самой церемонии наградили победителей матча «Футбол для дружбы», прошедшего в день закрытия Игр. Судьи спортивных соревнований и юные послы «Футбола для дружбы» исходили из критериев девяти ценностей программы: дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиций и чести.

— Уфа обещала, что проведет на 100 процентов хорошие игры. По моему мнению, Уфа добилась 140 процентов в этом плане, — подчеркнул президент Комитета МДИ Торстен Раш. — Вы провели восхитительные игры. Я считаю, что этого удалось добиться именно потому, что все вы, включая всех жителей Уфы, чувствуете дух Игр. Вы посвятили им все свои сердца и сделали все возможное. Господин мэр, все, кто организовывал это мероприятие, все судьи соревнований и спортсмены — абсолютно все вели себя как чемпионы мира. Уфа — ура!