«Уфа провела Международные Детские игры на 140%»: как прошла церемония закрытия МДИ
Уфа передала флаг Игр городу Кечкемет (Венгрия), который примет соревнования в 2020 году.
Церемония началась с шествия спортивных делегаций — участниц 53 летних Международных детских игр — от площади Салавата Юлаева (по ул. Заки Валиди) до нижней площадки парка «Ватан». На самой церемонии наградили победителей матча «Футбол для дружбы», прошедшего в день закрытия Игр. Судьи спортивных соревнований и юные послы «Футбола для дружбы» исходили из критериев девяти ценностей программы: дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиций и чести.
Торстен Раш в своем выступлении отметил, что Уфа провела восхитительные игры.
— Уфа обещала, что проведет на 100 процентов хорошие игры. По моему мнению, Уфа добилась 140 процентов в этом плане, — подчеркнул президент Комитета МДИ Торстен Раш. — Вы провели восхитительные игры. Я считаю, что этого удалось добиться именно потому, что все вы, включая всех жителей Уфы, чувствуете дух Игр. Вы посвятили им все свои сердца и сделали все возможное. Господин мэр, все, кто организовывал это мероприятие, все судьи соревнований и спортсмены — абсолютно все вели себя как чемпионы мира. Уфа — ура!
В финале церемонии закрытия флаг МДИ был передан венгерскому городу Кечкемет, который примет соревнования в 2020 году. Флаг приняла сборная города и вице-мэр Кечкемета Гааль Джозеф Атилла.
Напомним, сборная Уфы завоевала 25 медалей на Международных Детских играх, став лидером неофициального зачета.