ФК «Зенит» хочет купить игрока сборной Хорватии Милана Баделя

Стороны уже согласовали условия договора. Об этом 13 июля пишет газета « Известия ».

Новый контракт должен быть подписан в пятницу. Договор Баделя с ФК «Фиорентина» из Италии уже закончился. Футболист является свободным агентом.

В прошлом сезоне Милан Бадель сыграл в 27 матчах, забив два гола. На ЧМ-2018 он принял участие в трех играх, где один раз точно поразил ворота соперников.