ФК «Зенит» хочет купить игрока сборной Хорватии Милана Баделя
Сегодня, 13:29Спорт
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Хозяева футбольного клуба «Зенит» планируют купить полузащитника сборной Хорватии Милана Баделя.
Стороны уже согласовали условия договора. Об этом 13 июля пишет газета «Известия».
Новый контракт должен быть подписан в пятницу. Договор Баделя с ФК «Фиорентина» из Италии уже закончился. Футболист является свободным агентом.
В прошлом сезоне Милан Бадель сыграл в 27 матчах, забив два гола. На ЧМ-2018 он принял участие в трех играх, где один раз точно поразил ворота соперников.
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