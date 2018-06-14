Соцсети заслужили репутацию рупора власти

Доля зрителей телевизионной версии «Прямой линии с президентом» в 2018 году сократилась по сравнению с 2017-м на 20%, при этом в разы выросла популярность проекта в интернете. Об этом свидетельствуют замеры экспертов. Об этом сообщил портал Ура.ру.

По данным исследовательской компании Mediascope, 7 июня около 5,8 млн россиян посмотрели программу «Прямая линия с Владимиром Путиным» в эфире «Первого канала», «России 1», «России 24» и МИР. В прошлом году тех, кто смотрел программу по телевизору, было больше — около 7 млн человек.

Однако, по разным оценкам, интернет-аудитория линии выросла как минимум в четыре раза. Только в социальной сети «ВКонтакте» программу включили 3,5 млн человек, в «Одноклассниках» — свыше 9 млн человек. В Instagram блогера Гусейна Гасанова, который задал вопрос Владимиру Путину, это видео посмотрели почти 10 млн пользователей.

- Это примета нашего времени — потребители контента все больше и больше уходят в сеть. Причем начинают смотреть там не только фильмы, сериалы, но и событийные трансляции. „Прямая линия“ с Владимиром Путиным — яркий тому пример, - считает. генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

По его мнению, просмотр выступления президента через интернет-сервисы говорит об интересе экономически активной части аудитории к программе: По оценкам автора telegram-канала «Интернет-аналитика» Алексея Никушина, социальные сети позволяют обеспечить максимальный охват аудитории. Он предположил, что трансляция была приоритетной в выдаче для определенной категории пользователей — например, для тех, кто активно интересуется политической жизнью страны.

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