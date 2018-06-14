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Россия – Саудовская Аравия: Кто кого обыграет – прогнозы уфимцев
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Россия – Саудовская Аравия: Кто кого обыграет – прогнозы уфимцев

Сегодня, 15:13СпортРазиф АбдуллинФото: mil.ru
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