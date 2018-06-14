Россия – Саудовская Аравия: Кто кого обыграет – прогнозы уфимцев

Сегодня в Москве матчем России с Саудовской Аравией открывается чемпионат мира по футболу. Мы решили опросить уфимцев, какие они делают прогнозы на матч. И сравнить это с мнением букмекеров и главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

Журналисты ставят на 2:0

Спортивный журналист Талгат Зайнуллин считает, что матч с Саудовской Аравией для нашей команды будет сложным в психологическом плане. Но тем не менее верит в победу России:

- Такое повальное неверие в силу подопечных Станислава Черчесова различных экспертов, журналистов ведущих СМИ, да и части болельщиков может негативно сказаться на их игре. А с другой стороны сборная России в ответ всем критикам может выдать и победный матч. Рискну поставить на наших. Домашний турнир нужно начинать с победы. 2-0, было бы неплохо.

Спортивный журналист Максим Балобанов ставит на такой же исход матча открытия:

- Я тоже верю в 2:0, и будет логично, что сборная выйдет из группы, но потом нужен будет, как минимум, один подвиг. Почему-то и в него вера тоже есть.

Кстати, такого мнения придерживаются 6 из 20 участников опроса издания rbtoday.

В Facebook мнения разошлись кардинально

Пользователи Facebook традиционно разошлись во мнениях. На вопрос Медиакорсети ответили 31 человек.

Наибольшее число голосов (по 5) было отдано за два варианта: 1:0 в пользу России и ничью – 1:1. По четыре голоса было подано за противоположные результаты: победу России со счетом 2:1 и победу Саудовской Аравии со счетом 2:0.

Результат 2:0 не поддержал никто. Зато были ответы с громкой победой россиян - 3:0, 4:0 и даже 7:0.

Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров считает, что победу одержит Россия с минимальным счетом, а единственный гол забьет Федор Смолов.

Букмекеры считают Россию фаворитом

«Рейтинг Букмекеров» обнародовал прогноз на первый матч мундиаля.

Так, букмекерская контора «1хставка» оценивает вероятность победы сборной России коэффициентом 1,44 (шансы — 68%). Поставить на Саудовскую Аравию можно по коэффициенту 9,6 (10%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4,42 (22%).

То есть, если сказать проще, шансы сборной России на победу оцениваются почти в семь раз выше, чем у ее соперника.

Сделать ставку на ТБ 2,5 голов можно за 2,38. Поставить на низ предлагается с коэффициентом 1,66. Вероятность того, что отличиться удастся обеим командам, оценивается коэффициентом 2,72.

Газизов и Семак верят в Россию

Гендиректор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассчитывает на выход России из группы:

- Уверен, что российская сборная пройдет группу, а там будем держать кулаки. Полностью уверен, что сборная России покажет очень хороший результат.

Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Семак год назад высказывался на этот счет так:

- Мечтать надо всегда. Россия может обладать Кубком FIFA. Вспомните, в свое время Дания стала чемпионом, при этом не самая сильная команда. И именно Дания тогда стала для многих мальчишек примером и толчком для того, чтобы заниматься футболом. Или вспомните сборную Исландии на чемпионате Европы. Футбол - это спорт, а котором могут быть сильные и не очень команды, но результат - он непредсказуем.

Что сказал Моуриньо

- Сборная России будет ощущать огромное давление, – приводит телеканал RT слова тренера Жозе Моуринью. – Они проводят дебютный матч на мундиале, на них смотрит весь мир. У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить.