В футбольный клуб «Уфа» на просмотр приехали два вратаря

Это Максим Богатырев из московского «Локомотива» и Евгений Фролов из калининградской «Балтики».

Футболисты «Уфы» приступили к подготовке к новому сезону в премьер-лиге. Они тренируются на домашнем стадионе «Нефтяник»

- Вместе со старичками на поле стадиона «Нефтяник» вышли два потенциальных игрока башкирской команды, - сообщили в пресс-службе клуба. - На просмотр прибыли вратари: 18-летний Максим Богатырев из московского «Локомотива» и 29-летний Евгений Фролов из калининградской «Балтики».

В связи с этим у болельщиков клуба сразу возникли вопросы, не означает ли это, что основной вратарь клуба Александр Беленов уходит из «Уфы». На самом деле, говорить об этом пока рано. Как ранее заявлял гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов, уфимский клуб сделал предложение Беленову, но тот еще думает.

Напомним, Александр Беленов попал в расширенный состав сборной России на Кубок Конфедераций, но в окончательный состав заявлен не был.

В официальной группе ФК "Уфа" выложили видео сейвов одного из новичков, Евгения Фролова.

Сейвы Фролова за "Кубань" Видео Видео: Youtube.com

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