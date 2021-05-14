Жители Уфы смогут сыграть в шашки с чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной

Регистрация пройдет с 08:00 до 10:00 часов, а сразу после начнутся соревнования. В ходе мероприятия проведут 250 одновременных игр. В качестве сеансеров выступят прославленные шашисты Башкирии: Тамара Тансыккужина, Айнур Шайбаков, Алия Аминова, Айгуль Идрисова, Муродулло Амриллаев, Даниил Ильин, Тамерлан Ахмеров и Марсель Шарафутдинов.
Участники, которые сыграют вничью или победят мастеров, получат медали и ценные призы. Организаторами выступают администрация Уфы и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России». Сеансеры определят восемь лучших игроков, которым вручат кубки. Кроме того, все участники получат сертификаты об участии.
Напомним, в Варшаве Тамара Тансыккужина одержала победу над полькой Наталией Садовской и стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. Матч прославился тем, что во время четвертого раунда секретарь Яцек Павлицкий убрал наклейку с триколором, а после забрал флаг России со стола.
На этой неделе на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров наградил Тамару Тансыккужину и тренера Юрия Чертока, а также поручил правительству решить проблемы с шашечным спортом в республике.