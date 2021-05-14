Жители Уфы смогут сыграть в шашки с чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной

Напомним, в Варшаве Тамара Тансыккужина одержала победу над полькой Наталией Садовской и стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. Матч прославился тем, что во время четвертого раунда секретарь Яцек Павлицкий убрал наклейку с триколором, а после забрал флаг России со стола.