Жители Уфы смогут сыграть в шашки с чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной

Жители Уфы смогут сыграть в шашки с чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной
Жители Уфы смогут сыграть в шашки с чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной
Сегодня, 10:11СпортАнна КононоваФото: chempionat.com
В субботу, 15 мая, в парке «Ватан» в Уфе состоится сеанс одновременной игры в русские шашки. Принять участие может любой желающий, сообщает мэрия.

Регистрация пройдет с 08:00 до 10:00 часов, а сразу после начнутся соревнования. В ходе мероприятия проведут 250 одновременных игр. В качестве сеансеров выступят прославленные шашисты Башкирии: Тамара Тансыккужина, Айнур Шайбаков, Алия Аминова, Айгуль Идрисова, Муродулло Амриллаев, Даниил Ильин, Тамерлан Ахмеров и Марсель Шарафутдинов.

Участники, которые сыграют вничью или победят мастеров, получат медали и ценные призы. Организаторами выступают администрация Уфы и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России». Сеансеры определят восемь лучших игроков, которым вручат кубки. Кроме того, все участники получат сертификаты об участии.

Напомним, в Варшаве Тамара Тансыккужина одержала победу над полькой Наталией Садовской и стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. Матч прославился тем, что во время четвертого раунда секретарь Яцек Павлицкий убрал наклейку с триколором, а после забрал флаг России со стола.

На этой неделе на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров наградил Тамару Тансыккужину и тренера Юрия Чертока, а также поручил правительству решить проблемы с шашечным спортом в республике.

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