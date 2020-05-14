В Башкирии могут перенести дату чемпионата РБ по настольному теннису

В Башкирии 1 июня должен состояться ежегодный чемпионат РБ по настольному теннису «Зайцев Михаил Алексеевич», однако из-за эпидемиологической обстановки его могут перенести на неопределенный срок. Об этом сообщил председатель президиума ФНТ РБ Ильдар Бадретдинов.

— Мы соревнования будем проводить тогда, когда нам разрешат. Сейчас пока календарь сдвинут на 1 июня – в этот день по плану должны начаться первые соревнования. Окончательно вопрос будет решаться 29-30 мая после очередного обращения Владимира Путина и Радия Хабирова по поводу смягчения режима самоизоляции, — уточнил он.

А пока федерация настольного тенниса будет проводить соревнования по специальной и общей физической подготовке в режиме онлайн. Для участия в состязаниях дети отбивают мячи, прыгают через скакалку и снимают все это на видео.

— Соревнования по прыжкам на скакалке завершатся в конце мая. Сейчас дети со всей республики присылают свои видео. Позже мы подведем итоги, вручим онлайн грамоты и призы. У нас уже такой опыт есть, мы провели два соревнования: по общей физической подготовке и отбиванию мячей, — сказал Ильдар Бадретдинов.

Он также отметил, что режим самоизоляции не прерывал тренировки спортсменов. Все это время они занимались у себя дома. Тренера находились в постоянном контакте с ребятами, давали им задания к тренировкам по видеосвязи. К счастью, теперь есть возможность заниматься на улице.

Соревнования «ЗАЙЦЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ» проводятся в рамках соревнований различных по квалификации и возрасту лиг: с 2011 по 2013 года – в рамках этапов Кубка Республики Башкортостан, с 2014 года по настоящее время – как многолиговые в районах и городах РБ туры Чемпионата Республики Башкортостан в зачет Кубка Республики Башкортостан.