Игрок сборной России по хоккею Сергей Андронов травмировался на тренировке

Инцидент произошел перед встречей россиян с командой Словакии на Чемпионате мира-2018. Об этом 14 мая пишет газета «Известия».

Характер повреждения Андронова пока неизвестен. После случившегося нападающий покинул лед в сопровождении врача Егора Козлова.