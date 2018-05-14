Игрок сборной России по хоккею Сергей Андронов травмировался на тренировке
Вчера, 17:41Спорт
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Накануне стало известно о том, что хоккеист сборной России Сергей Андронов получил травму при раскатке.
Инцидент произошел перед встречей россиян с командой Словакии на Чемпионате мира-2018. Об этом 14 мая пишет газета «Известия».
Характер повреждения Андронова пока неизвестен. После случившегося нападающий покинул лед в сопровождении врача Егора Козлова.
На утреннюю тренировку не пришел и защитник Динар Хафизуллин, который травмировался во время матча со сборной Чехии.
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