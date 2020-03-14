В Уфе хоккейный клуб «Салават Юлаев» принял меры против распространения коронавируса

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» известил болельщиков о мерах, предпринятых в связи с угрозой коронавируса. В частности, они коснутся уже ближайших матчей второго раунда плей-офф с «Ак Барсом».

Среди таких мер – входящий фильтр при помощи бесконтактного измерения температуры при входе. Те из зрителей, кто придет на игру с повышенной температурой, не будут допущены на нее и получат на руки стоимость билета

По всей арене всем присутствующим будут предложены антисептики и дезинфицирующие салфетки. В фойе будет работать медпункт. Желающие смогут бесплатно получить медицинские маски.

Перед матчем на «Уфа-Арене» все поверхности в обязательном порядке также обработают антисептиками, этими же средствами будут снова обработаны дверные ручки и столы в фойе перед каждым перерывом между матчами и перед финальной сиреной.

Зрителям будут предложены иммуноукрепляющий чай и башкирский мед.