В Уфе хоккейный клуб «Салават Юлаев» принял меры против распространения коронавируса
Ограничения коснутся организации игр в рамках плей-офф.
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» известил болельщиков о мерах, предпринятых в связи с угрозой коронавируса. В частности, они коснутся уже ближайших матчей второго раунда плей-офф с «Ак Барсом».
Среди таких мер – входящий фильтр при помощи бесконтактного измерения температуры при входе. Те из зрителей, кто придет на игру с повышенной температурой, не будут допущены на нее и получат на руки стоимость билета
По всей арене всем присутствующим будут предложены антисептики и дезинфицирующие салфетки. В фойе будет работать медпункт. Желающие смогут бесплатно получить медицинские маски.
Перед матчем на «Уфа-Арене» все поверхности в обязательном порядке также обработают антисептиками, этими же средствами будут снова обработаны дверные ручки и столы в фойе перед каждым перерывом между матчами и перед финальной сиреной.
Зрителям будут предложены иммуноукрепляющий чай и башкирский мед.
Напомним, первые матчи пройдут в Казани 18 и 20 марта. В Уфе серия начнется 22 марта.