В Уфе появятся новые спорткомплексы

Мэр Уфы потребовал, чтобы в городе не осталось территорий без спортивных объектов.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов дал поручение своим подчиненным провести ревизию спортивных комплексов на территории башкиркой столицы. Речь об этом велась вчера, 13 марта, на оперативке в городской мэрии.
- У нас сейчас встречается такая ситуация, когда в некоторых районах города имеется разу несколько спортивных комплексов, в которых могут заниматься горожане, а в других районах нет вообще ни одного, - уточнил Ирек Ялалов. – Необходимо устранить такое несоответствие и сделать так, чтобы все горожане имели возможность заниматься спортом в шаговой доступности. Для их возведения нужно привлекать спонсоров из числа крупных предприятий. Подобный опыт сотрудничества у нас уже есть с такими предприятиями, как «Башнефть», УМПО, Группа компаний «Радуга».
Ирек Ялалов поручил подготовить отчет по данной теме и представить ему.