В Ханты-Мансийске лыжники соберутся на Югорский марафон
В Ханты-Мансийске 11 апреля состоится восьмой по счету Югорский лыжный марафон. Из-за недостатка снега многие лыжные марафоны в Москве, Токсово и Германии были отменены, поэтому соревнования в Югре имеют большую важность.
В Ханты-Мансийске соберется несколько тысяч российских и международных лыжников. В Югорском марафоне примут участие как любители, так и профессиональные лыжники. В 2018 году на лыжне в пойме реки Горной выступили именитые спортсмены: олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр Евгений Дементьев, Александр Легков, Александр Большунов; чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов; такие известные лыжницы-марафонцы, как швейцарка Мария Грэфнингс, француженка Анук Фавре Пикон, чешка Клара Моравкова и другие спортсмены высокого уровня. Об этом пишет sovsport.ru.
Генеральный партнер марафона — банк «Открытие» — по традиции организует для болельщиков удобную лаунж-зону с шезлонгами, а для известных лыжников — автограф-сессию. В апреле любители лыжных гонок смогут хорошо провести время в столице Югры, так что уже можно покупать билеты.
Чтобы попасть на марафон, необходимо пройти обязательную онлайн-регистрацию. В зависимости от срока регистрации и выбранной дистанции стоимость участия в соревновании варьируется от 600 до 3100 рублей. Перевести деньги можно с помощью банкомата банка «Открытие» или сразу в процессе онлайн-регистрации. Клиенты финансовой организации могут оплатить взнос в мобильном приложении или интернет-банке «Открытие». Бесплатно принять участие в марафоне могут дети до 12 лет, сурдлимпийцы, паралимпийцы, а также ветераны войн, боевых действий и ветераны труда.