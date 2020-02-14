В Ханты-Мансийске лыжники соберутся на Югорский марафон

В Ханты-Мансийске соберется несколько тысяч российских и международных лыжников. В Югорском марафоне примут участие как любители, так и профессиональные лыжники. В 2018 году на лыжне в пойме реки Горной выступили именитые спортсмены: олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр Евгений Дементьев, Александр Легков, Александр Большунов; чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов; такие известные лыжницы-марафонцы, как швейцарка Мария Грэфнингс, француженка Анук Фавре Пикон, чешка Клара Моравкова и другие спортсмены высокого уровня. Об этом пишет sovsport.ru.

Генеральный партнер марафона — банк «Открытие» — по традиции организует для болельщиков удобную лаунж-зону с шезлонгами, а для известных лыжников — автограф-сессию. В апреле любители лыжных гонок смогут хорошо провести время в столице Югры, так что уже можно покупать билеты.