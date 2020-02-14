ТВ покажет документальный фильм об экс-капитане «Салавата Юлаева» Игоре Григоренко

15 февраля зрители «Матч ТВ» увидят новый выпуск документального цикла «Жизнь после спорта», посвященный чемпиону России и мира, обладателю Золотого шлема, капитану команды «Салават Юлаев» Игорю Григоренко.

Документальный цикл «Жизнь после спорта» рассказывает о легендарных спортсменах, которые, завершив карьеру, пытаются найти себя в новой жизни. Ни для кого не секрет, что многие из них сталкиваются с большими трудностями. В мире, где нет бесконечных тренировок, погони за высокими результатами и постоянных партнеров по команде рядом, они зачастую теряют себя и впервые остаются один на один с собой.

Капитан команды «Салават Юлаев» Игорь Григоренко завершил хоккейную карьеру полтора года назад. Придя в профессиональный спорт в 2000 году, он выступал за самарский ЦСК ВВС и за тольяттинскую «Ладу». В 2003-м Игорь попал в автомобильную аварию, получил тяжелые травмы, но смог восстановиться и уже в конце года снова вышел на лед. Он играл в команде «Салават Юлаев», а в череповецкой «Северстали», стал лучшим бомбардиром клуба. Игорь дважды выигрывал молодежный чемпионат мира в составе сборной России.

Травмы в хоккее неизбежны, но про Григоренко врачи говорят, что проще сосчитать его целые кости, чем те, которые пострадали от переломов. Игорь никогда не щадил себя и всегда выкладывался в игре полностью. Хоккеист признается, что почти привык к тому, что приходилось снимать гипс перед играми и тренировками. Очередная травма чуть не лишила его зрения.

В съемках приняли участие мама хоккеиста Клариса Григоренко, жена Анжела Сафарова, друг детства хоккеист Виталий Левада, ветеран ХК «Салават Юлаев» Айдар Хайрулин и другие.

Игорь Григоренко: «Решение об участии в программе я принял быстро и просто, семья меня поддержала. Мы открытые люди, живем в обычном ритме. Съемки продолжались три дня, и пролетели они очень быстро. Приехала классная команда, нам с ними было очень легко и интересно, а расставаться было грустно. Многие считают, что после спорта жизнь останавливается и спортсмены впадают в депрессию. Возможно, у кого-то так и происходит, но не у меня. Я счастливый человек, у меня большая и дружная семья, и нам всегда есть чем заняться. Все очень ритмично! Программу будем смотреть обязательно, ждём выпуска!».

Героями нового документального цикла «Жизнь после спорта» станут звезды спорта, которые сделали карьеру на футбольных стадионах и гимнастических коврах, кортах и боксерских рингах. Спорт на протяжении многих лет был главной частью их жизни. Покорив спортивные вершины, они поставили перед собой цель найти себя в мире, где все работает по другим законам и правилам, чем в спорте. Каждая из 12 программ цикла посвящена истории о том, как спортивный характер помог каждому из них добиться успеха, начав все с нуля.