На Олимпийских играх в Пхенчхане состоялся матч по зимнему волейболу

Накануне в Южной Корее Международная федерация волейбола организовала выставочную игру в снежный волейбол.

Встреча прошла на территории «Австрийского дома». Об этом 14 февраля пишет газета «Известия».

В матче по зимнему волейболу сошлись известные представители современных классического и пляжного волейбола. Из «классиков» речь идет о Жибе из Бразилии, Владимире Грбиче из Сербии и Ким Ен Кун из Южной Корее. Пляжный волейбол представляли Эмануэль из Бразилии, Николас Бергер и Штефани Швайгер из Австрии, а также Сюэ Чэнь из Китая.

Европейская конфедерация волейбола официально признала зимний волейбол новым видом спорта только в сезоне 2015-2016. В следующем месяце в Австрии пройдет первый чемпионат Европы по волейболу на снегу.