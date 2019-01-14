Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Василий Чижов назначен новым спортивным директором ХК «Салават Юлаев»
Сюжеты:
Мусорная реформаВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a7%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%b2 %d0%a1%d0%ae

Василий Чижов назначен новым спортивным директором ХК «Салават Юлаев»

Вчера, 21:29СпортРазиф АбдуллинФото: hcsalavat.ru
Читайте
также
Полицейскому из Башкирии, раненому в теракте в Чечне, в 4-ый раз не дали инвалидность
Кривое зеркало госслужбы: Жителей Уфы оштрафовали на основании несуществующего пункта
Пока в Башкирии растет смертность от онкологии, хорошие врачи из республики уезжают