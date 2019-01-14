Василий Чижов назначен новым спортивным директором ХК «Салават Юлаев»
Он заменил на этой должности Романа Беляева.
О кадровой замене сообщили на официальном сайте уфимского хоккейного клуба.
- Наш клуб благодарит Романа Сергеевича за работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере, - говорится в официальном сообщении.
Ранее свой пост покинул гендиректор клуба Тагир Ибрагимов, его в ранге временно исполняющего обязанности сменил исполнительный директор клуба Александр Курносов.
Справка. Василий Анатольевич Чижов родился 25 июня 1968 в Уфе. Играл в таких командах: «Авангард» (Уфа, 1984/1985), «Салават Юлаев» (1985-1988, 1994-1997), «Таллэкс» (Таллин, 1988-1990), «Кренгольм» (Нарва, 1990/1991), «Неман» (Гродно, 1991-1994), «Рубин» (Тюмень, 1994-1997), «Амур» (Хабаровск, 1997).
Серебряный призер Спартакиады народов РСФСР (1985), победитель первенства СССР среди юношей 1968г.р.(1984, 1985), серебряный призер первенства СССР среди юниоров 1967-68г.р.(1986), участник юниорского чемпионата Европы (4-е место, 1986), серебряный призер чемпионата Белоруссии (1993/1994), бронзовый призер Чемпионата МХЛ (1995/1996), бронзовый призер Чемпионата России (1996/1997).
Тренерская карьера: главный тренер – «Салават Юлаев-2» (2008/09), «Торос» (2009-2011, 2016/17), старший тренер – «Салават Юлаев» (2011-2015).
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