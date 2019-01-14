В волейбольном клубе «Урал» подтвердили отставку президента клуба Марданова

Президент волейбольного клуба Марат Марданов и исполнительный директор Владимир Самородов сложили свои полномочия. Об этом сообщили сегодня на официальной странице ВК «Урал» Вконтакте.

- Сегодня днём руководители «Урала» попрощались с коллективом, - пояснили их фотографию в соцсети.

Медиакорсети об отставке Марата Марданова стало известно от информированного источника в воскресенье, 13 января. По словам собеседника руководителем ВК «Урал» будет назначен Валерий Багметов, один из его основателей, тренировавший команду с 1992 по 2001 годы.