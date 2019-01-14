Тренер-бразилец Виллиам из ФК «Уфа» перешел в «Зенит»
Тренерский штаб «Уфы» пополнил Михаил Куприянов.
Тренер ФК «Уфа» Виллиам де Оливейра покинул уфимский клуб, контракт с ним расторгнут по обоюдному соглашению сторон, сообщили в ФК «Уфа». Бразилец Виллиам перешел на работу в питерский «Зенит», который тренирует экс-тренер «Уфы» Сергей Семак.
Виллиам де Оливейра в составе «Уфы» играл с лета 2012 года и провел в команде два с половиной сезона. Завершив игровую карьеру, он остался в клубе тренером. Он трудился в тренерском штабе с Евгением Перевертайло, Виктором Гончаренко, Сергеем Семаком, Сергеем Томаровым и Дмитрием Кириченко. За это время получил высшее образование в Уфе, закончив в 2017 году БГПУ им. Акмуллы.
Тем временем тренерский штаб уфимского клуба пополнил Михаил Куприянов, возглавлявший с 2015 года ростовский СКА. Будучи игроком, в составе московского «Спартака» он становился чемпионом России 2001 года.
- Специалист уже присоединился к нашей команде на учебно-тренировочном сборе на Кипре, - сообщили в ФК «Уфа».
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