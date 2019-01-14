Тренер-бразилец Виллиам из ФК «Уфа» перешел в «Зенит»

Виллиам де Оливейра в составе «Уфы» играл с лета 2012 года и провел в команде два с половиной сезона. Завершив игровую карьеру, он остался в клубе тренером. Он трудился в тренерском штабе с Евгением Перевертайло, Виктором Гончаренко, Сергеем Семаком, Сергеем Томаровым и Дмитрием Кириченко. За это время получил высшее образование в Уфе, закончив в 2017 году БГПУ им. Акмуллы.