Представители России Александр Третьяков и Елена Никитина одержали победы на третьем этапе Кубка мира в Инсбруке.

Третьяков поделил первое место в мужских заездах с латышом Мартинсом Дукурсом, показав одинаковый результат – 1 минуту 45,52 секунды, сообщает «Советский спорт». В женских заездах Никитина опередила Кимберли Бос из Голландии на 0,28 секунды.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter