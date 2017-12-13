МОК отстранил от Олимпийских игр трёх хоккеисток уфимской «Агидели»

Девушкам запретили участвовать в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил.

Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх шестерых хоккеисток из России. Дисциплинарная комиссия под председательством Дениса Освальда признала Инну Дубанюк, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву и Галину Скиба виновными в нарушении антидопинговых правил на играх в Сочи.