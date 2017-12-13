Глава ОКР назвал причины ограничений для спортсменов России на Играх-2018

Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков уверен, что решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске на Игры-2018 в Пхенчхане российских спортсменов со значительными ограничениями принималось под давлением.

Как пишет издание Dni.ru, он считает, что наша страна, по сравнению с командами других государств, находится в неравных условиях.

Жуков отметил, что на МОК оказывают сильное давление со стороны противников России. К ним он отнес спортсменов, специалистов и журналистов из разных стран.

Глава ОКР утверждает, что еще в Рио-де-Жанейро 19 стран писали это. С его слов, он спрашивал у представителей комиссии МОК, почему даже молодые спортсмены из России должны отвечать за чужие махинации. Однако ответа так и не получил.

Жуков считает, что Россию поставили в неравные условия по сравнению со спортсменами из других государств. Он привел в пример 18-летнюю Евгению Медведеву и 15-летнюю Алину Загитову, и сказал, что они были детьми, когда все происходило, и не должны нести ответственность за чужие просчеты.