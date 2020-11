Пятый матч подряд российская сборная не может выиграть. Последнюю игру со сборной Молдавии удалось свести к ничьей, причем это был товарищеский матч.

До встречи с молдавской сборной наши футболисты проиграли шведам, дважды сыграли вничью с турками, затем была еще одна ничья с Венгрией. Таким образом, на счету сборной России один проигрыш и 4 подряд ничьи, пишет infox.ru. Особенно расстроило российских экспертов то, что наши спортсмены не могут выиграть даже у команд, которые никогда не считались сильными. В частности, у сборной Молдавии.

