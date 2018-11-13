Александр Якушев был включен в зал хоккейной славы в Торонто

Как информирует газета «Известия» , в этот же день в зал были включены 2 канадских хоккеиста: Мартин Бродо и Джейна Хеффорд.

Александр Якушев дебютировал в качестве игрока сборной СССР в 1967 году. За двенадцать лет игры в составе сборной он участвовал в двух Олимпиадах и 10 мировых и европейских чемпионатах. В 1975 году ему было присуждено звание лучшего нападающего чемпионата мира. В ходе двух Суперсерий между СССР и Канадой он оба раза был признан самым результативным игроком своей сборной.