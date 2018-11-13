Александр Якушев был включен в зал хоккейной славы в Торонто
Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Александр Якушев был включен в зал хоккейной славы (Торонто). Церемония по этому поводу прошла 12 ноября.
Как информирует газета «Известия», в этот же день в зал были включены 2 канадских хоккеиста: Мартин Бродо и Джейна Хеффорд.
Александр Якушев дебютировал в качестве игрока сборной СССР в 1967 году. За двенадцать лет игры в составе сборной он участвовал в двух Олимпиадах и 10 мировых и европейских чемпионатах. В 1975 году ему было присуждено звание лучшего нападающего чемпионата мира. В ходе двух Суперсерий между СССР и Канадой он оба раза был признан самым результативным игроком своей сборной.
Зал хоккейной славы - это музей развития мирового хоккея, где имеются стенды с самым первым хоккейным инвентарем, в том числе ручной работы, а также множеством рисунков и фотографий. Здесь находятся экспозиции, посвященные лучшим игрокам мира. Есть также стенды, рассказывающие о рекордах и наградах НХЛ.