Сборную из России могут не допустить к Олимпийским играм-2018
Как пишет издание Dni.ru, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Россию в правах на заседании совета учредителей организации.
Этот вопрос по сборной страны планируют рассмотреть 16 ноября в Сеуле. Но, по мнению WADA, Российское антидопинговое агентство не соответствует кодексу организации.
По словам журналиста Хайо Зеппельта в программе Sportschau на телеканале ARD, Россия не исполнила требования, которые к ней предъявлялись. Это касается признания вмешательства государства в антидопинговую программу и открытия доступа к закрытым образцам проб.
Отметим, что 12 ноября руководитель WADA Оливье Ниггли рассказал, что непринятие выводов из доклада независимой комиссии, возглавляемой Ричардом Маклареном, станет главной причиной закрытия доступа для российских спортсменов на Олимпиаду-2018.
На день раньше Всемирное антидопинговое агентство получило информацию по допинг-тестам спортсменов из РФ.
Издание предполагает, Запад считает, что российские власти не хотели открывать для WADA данные из этой базы, и агентство добыло их через информатора. В архиве содержатся сведения о результатах тысячи тестов, взятых в московской лаборатории с января 2012 года по август 2015 года.