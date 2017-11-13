Сборную из России могут не допустить к Олимпийским играм-2018

Сборной России могут запретить участвовать в зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет в Пхенчхане в Южной Корее.

Как пишет издание Dni.ru, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Россию в правах на заседании совета учредителей организации.

Этот вопрос по сборной страны планируют рассмотреть 16 ноября в Сеуле. Но, по мнению WADA, Российское антидопинговое агентство не соответствует кодексу организации.

По словам журналиста Хайо Зеппельта в программе Sportschau на телеканале ARD, Россия не исполнила требования, которые к ней предъявлялись. Это касается признания вмешательства государства в антидопинговую программу и открытия доступа к закрытым образцам проб.

Отметим, что 12 ноября руководитель WADA Оливье Ниггли рассказал, что непринятие выводов из доклада независимой комиссии, возглавляемой Ричардом Маклареном, станет главной причиной закрытия доступа для российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

На день раньше Всемирное антидопинговое агентство получило информацию по допинг-тестам спортсменов из РФ.