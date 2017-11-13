Фигуристка Евгения Медведева получила травму голеностопного сустава
Сегодня, 16:44Спорт
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Известная фигуристка из России Евгения Медведева получила повреждения голеностопного сустава.
Как пишет издание Dni.ru, сама спортсменка сказала по этому поводу, что ничего страшного не случилось.
Медведева также сообщила, что вскоре продолжит подготовку к финалу Гран-при.
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