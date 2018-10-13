Пловчиха из Башкирии Полина Егорова завоевала «золото» на юношеской Олимпиаде

18-летняя российская пловчиха из Башкирии Полина Егорова завоевала вторую золотую медаль на летних юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе. Девушка «взяла» высшую награду в составе сборной: россиянки стали лучшими в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Достижение команды: 3 минуты и 45,26 секунды. Об этом сообщает издание Rb7.ru.

Для Полины это уже вторая медаль на этих играх: до этого спортсменка завоевала «бронзу» на дистанции 50 метров баттерфляем.