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Пловчиха из Башкирии Полина Егорова завоевала «золото» на юношеской Олимпиаде
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Пловчиха из Башкирии Полина Егорова завоевала «золото» на юношеской Олимпиаде

Сегодня, 10:19СпортМарат ГареевФото: rb7.ru
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