Дмитрий Свищев выступил с критикой решения сборной Украины по самбо

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Metaratings.
Кроме того, Свищев отметил, что считает представителей российской и украинской школ самбо единой советской школой.
Таким образом, турнир лишится многих интересных и сильных самбистов, некоторые из которых не раз завоевывали награды на мировых и европейских первенствах.
Добавим, что чемпионат континента в этом году примет Сербия. Турнир пройдет с 14 по 19 сентября. Спортсмены сборных России и Белоруссии допущены на него в нейтральном статусе