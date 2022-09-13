Дмитрий Свищев выступил с критикой решения сборной Украины по самбо

Дмитрий Свищев выступил с критикой решения сборной Украины по самбо
Дмитрий Свищев выступил с критикой решения сборной Украины по самбо
Вчера, 23:17СпортФото: фрагмент видео
Депутат Дмитрий Свищев раскритиковал решение сборной Украины по самбо не ехать на чемпионат Европы. Политик посчитал такое решение недальновидным и заявил, что от него пострадает весь украинский спорт.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Metaratings.

Кроме того, Свищев отметил, что считает представителей российской и украинской школ самбо единой советской школой.

Таким образом, турнир лишится многих интересных и сильных самбистов, некоторые из которых не раз завоевывали награды на мировых и европейских первенствах.

Добавим, что чемпионат континента в этом году примет Сербия. Турнир пройдет с 14 по 19 сентября. Спортсмены сборных России и Белоруссии допущены на него в нейтральном статусе

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы