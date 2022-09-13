Дмитрий Свищев выступил с критикой решения сборной Украины по самбо

Депутат Дмитрий Свищев раскритиковал решение сборной Украины по самбо не ехать на чемпионат Европы. Политик посчитал такое решение недальновидным и заявил, что от него пострадает весь украинский спорт.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Metaratings. Кроме того, Свищев отметил, что считает представителей российской и украинской школ самбо единой советской школой. Таким образом, турнир лишится многих интересных и сильных самбистов, некоторые из которых не раз завоевывали награды на мировых и европейских первенствах. Добавим, что чемпионат континента в этом году примет Сербия. Турнир пройдет с 14 по 19 сентября. Спортсмены сборных России и Белоруссии допущены на него в нейтральном статусе

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