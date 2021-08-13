В России набирает популярность массовый любительский спорт

В России набирает популярность массовый любительский спорт
В России набирает популярность массовый любительский спорт
Вчера, 14:05Спорт
По данным статистических исследований, в России продолжает падать интерес к профессиональному спорту, но при этом набирает популярность любительский.

Хотя в последние годы любительский спорт в стране не особенно поддерживался государством, в отличие, например, от Китая или США. В этих странах спортсмены-любители по уровню подготовки мало чем отличаются от профессионалов. Там спорт считается неотъемлемой частью жизни граждан, а число спортивных школ растет ежегодно. При этом финансированием таких учреждений занимается государство, пишет sovsport.ru.

Россия же только начинает работу в этом направлении. У нас традиционно популярны футбол, волейбол, хоккей, баскетбол. Говоря о студенческих лигах, можно упомянуть крупнейшую в Европе Ассоциацию студенческого баскетбола (АСБ), которая проводит чемпионаты и в России. Участвуют более 800 женских и мужских команд из 450 российских вузов. На игры часто приглашают баскетбольных звезд, позволяя молодым игрокам познакомиться с профессионалами лично.

Марафоны и полумарафоны также начинают набирать обороты — все больше людей принимают участие в спортивных мероприятиях. В частности, проект «Бегом по Золотому кольцу» провел 11 масштабных стартов по городам России.

Особое место занимает хоккей. Победы хоккеистов на слуху. А с появлением Ночной хоккейной лиги (НХЛ) существенно увеличилось число команд спортсменов-любителей. В играх лиги могут участвовать как молодые люди от 18 лет, так и представители старшего поколения. Эксперты отмечают, что такая свободная возрастная политика как раз и позволяет прививать населению любовь к спорту, а как следствие — сделать нацию более здоровой. Изначально Ночная хоккейная лига была рассчитана на людей возрастной категории 40+. И для многих людей старшего возраста членство в этой лиге стало настоящей отдушиной, помогло реализовать мечту о большом спорте. На сегодняшний день команды лиги в сумме насчитывают 19 тысяч человек в 70 российских регионах и это уникальная ситуация.

Стоит отметить, что лучшие игроки Ночной лиги получают не только персональные награды, но и возможность развивать местный спорт. В частности, победители Всероссийского турнира по хоккею получают финансирование, которое можно направить на строительство Ледового дворца в своем регионе. Тренироваться в нем смогут не только хоккеисты, но и другие любители зимних видов спорта.

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