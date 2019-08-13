Реконструкцию стадиона в Башкирии доверили уфимской стройфирме

Сегодня, 13 августа, стало известно, что госконтракт на реконструкцию стадиона «Шахтер» в городе Кумертау получила строительная компания из Уфы, которая стала единственным участником закупки. Подробности сделки сообщил портал РБК-Уфа.

По условиям закупки, начальная стоимость контракта составила 246,9 млн рублей. Победителем тендера стала фирма «Капитал-строй». Она должна справиться с поставленной задачей до октября следующего года.

В перечень работ входит демонтаж старых зданий, построенных еще в 60-е годы ХХ века, и возведение новых, монтаж инженерных коммуникаций, а также благоустройство прилегающей территории.