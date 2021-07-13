«Нижний Новгород» задолжал футболистам за прошлый сезон 120 млн рублей

«Нижний Новгород» задолжал футболистам за прошлый сезон 120 млн рублей
«Нижний Новгород» задолжал футболистам за прошлый сезон 120 млн рублей
Сегодня, 00:44СпортФото: pxhere.com
Новичок РПЛ испытывает финансовые проблемы перед стартом сезона.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат», клуб с берегов Волги суммарно должен футболистам 120 миллионов рублей заработной платы. Отмечается, что из областной казны «Нижнему Новгороду» будет выделено около 300 млн рублей. В нижегородском клубе считают, что бюджет на один сезон должен быть не менее одного миллиарда рублей. Генерального спонсора «Нижний Новгород» до сих пор не имеет.

Напомним, что клуб занял третье место в ФНЛ и добился повышения в классе.

Ранее главным тренером «Нижнего Новгорода» был назначен экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков.

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