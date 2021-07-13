«Нижний Новгород» задолжал футболистам за прошлый сезон 120 млн рублей

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат», клуб с берегов Волги суммарно должен футболистам 120 миллионов рублей заработной платы. Отмечается, что из областной казны «Нижнему Новгороду» будет выделено около 300 млн рублей. В нижегородском клубе считают, что бюджет на один сезон должен быть не менее одного миллиарда рублей. Генерального спонсора «Нижний Новгород» до сих пор не имеет.