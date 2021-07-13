Баскетболисты США впервые в истории олимпийских циклов уступили в двух матчах подряд

Баскетболисты США впервые в истории олимпийских циклов уступили в двух матчах подряд
Баскетболисты США впервые в истории олимпийских циклов уступили в двух матчах подряд
Вчера, 20:40СпортФото: pixabay.com
Американская национальная сборная по баскетболу проиграла команде Австралии по итогам прошедшей товарищеской встречи в рамках подготовки к предстоящей Олимпиаде в Токио.

Матч состоялся в Лас-Вегасе и завершился с результатом 83:91.

Как сообщает RT, по итогам состязаний лучшими игроками были признаны американец Дэмьен Лиллард и австралиец Патрик Миллс, получившие от судей по 22 очка.

В предыдущем матче победу над американцами одержала сборная Нигерии.

По итогам последних двух встреч можно сделать вывод, что сборная Штатов впервые в истории олимпийских циклов уступила соперникам в двух играх подряд.

Стоит отметить, что сборная США в последних трех циклах ни разу не проиграла, одержав победу в 39 матчах.

Олимпийские игры, которые должны были состояться в прошлом году, были перенесены на 2021 год из-за пандемии COVID-19, запланированы на 23 июля — 8 августа.

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