Баскетболисты США впервые в истории олимпийских циклов уступили в двух матчах подряд

Американская национальная сборная по баскетболу проиграла команде Австралии по итогам прошедшей товарищеской встречи в рамках подготовки к предстоящей Олимпиаде в Токио.

Матч состоялся в Лас-Вегасе и завершился с результатом 83:91. Как сообщает RT, по итогам состязаний лучшими игроками были признаны американец Дэмьен Лиллард и австралиец Патрик Миллс, получившие от судей по 22 очка. В предыдущем матче победу над американцами одержала сборная Нигерии. По итогам последних двух встреч можно сделать вывод, что сборная Штатов впервые в истории олимпийских циклов уступила соперникам в двух играх подряд. Стоит отметить, что сборная США в последних трех циклах ни разу не проиграла, одержав победу в 39 матчах. Олимпийские игры, которые должны были состояться в прошлом году, были перенесены на 2021 год из-за пандемии COVID-19, запланированы на 23 июля — 8 августа.

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