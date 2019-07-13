Юные спортсмены из Уфы завоевали 25 медалей на МДИ-2019

Сегодня, 13 июля, стало известно, что сборная юных спортсменов Уфы завоевала 25 медалей по итогам прошедших в Уфе летних Международных Детских Игр. Об этом сообщил главный судья соревнований Международных детских игр Андрей Кривошеев.

— Уфа завоевала 8 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей, — сказал он. — Всего 25 медалей. И хотя на Детских Играх не принято вести командный подсчет медалей, но по этому показателю Уфа заняла первое место.