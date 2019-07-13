Победителем футбольного турнира на МДИ-2019 в Уфе стала команда из Литвы
13 июля, 13:23СпортРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин
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Исход финала решался в серии пенальти.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня, 13 июля, утром в Уфе состоялся финальный матч футбольного турнира Международных Детских Игр в Уфе. На поле вышли команда из греческого города Истен Мани и команда из литовского Каунаса.
Вначале вперед вышли литовцы, но потом греки при большой поддержке зрителей забили три гола.
Литовская команда не пала духом и сумела сравнять счет.
Исход матча решался в серии пенальти. Более точными оказалась команда города Каунаса.
Обе башкирские команды, из Уфы и Нефтекамска, выбыли на стадии четвертьфинала.
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