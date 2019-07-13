Новый Центр спортивной подготовки в Уфе возглавит известная спортсменка

Накануне, 12 июля, стало известно, что должность директора Центра спортивной подготовки «Агидель» займет известная в прошлом спортсменка Юлия Чачина. По информации Медиакорсети, руководить спортивным сооружением она начнет уже на днях.

Ранее Юлия Чачина работала начальником отдела спорта и подготовки резерва Министерства молодежной политики и спорта Башкирии. До того, как стать спортивным чиновником, она успела добиться успехов в шорт-треке, став чемпионкой России и бронзовым призером Чемпионата Европы.

На должность директора ЦСП «Агидель» рассматривалось несколько кандидатур. Наиболее вероятным было назначение экс-министра спорта республики Александра Никерина, который в настоящее время возглавляет департамент молодежной политики и спорта и взаимодействия с административными органами в Правительстве Башкирии. Однако выбор был сделан в пользу 40-летней Юлии Чачиной. По нашим данным существенное влияние на ситуацию оказал министр молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Напомним, Центр спортивной подготовки «Агидель», что находится по пути в микрорайон Затон, официально открылся 10 июля. На своей территории он уже принял первые состязания. В течение четырех дней здесь прошла немалая часть спортивной программы 53-х Летних Международных Детских Игр. На данный момент, спортивное сооружение практически полностью функционирует. Однако, по словам участников прошедших Детских Игр, а также непосредственно тех, кто контролировал ход спортивного долгостроя, внутри и вокруг объекта все еще остается много недоделок, которые обещают устранить ближе к осени.

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