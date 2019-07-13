Эксперты: официальные англоязычные СМИ за год ни разу не вспомнили ХК «Салават Юлаев»

Портал prosportstory.ru опубликовал любопытное исследование, которое отчасти характеризует ситуацию на ключевых спортивных направлениях в нашем регионе. Журналисты сравнили количество упоминаний ХК «Салават Юлаев» и ФК «Уфа» в иностранных СМИ при помощи данных популярной автоматизированной системы мониторинга СОЦМЕДИА и СМИ «Медиалогия»

- Период для исследований выбрали 1 год (с 12.07.2018 по 12.07.2019). В расчет брали только упоминания в официальных СМИ (ТВ, радио, газеты, информагенства и интернет), - говорится в итоговом тексте.

Исследование показало, что о ФК «Уфа» иностранцы упоминали 7011 раз. Хоккейный «Салават Юлаев» выглядит немного скромнее – 6663. Суммарные показатели обоих клубов действительно внушительные, но вес упоминаний разный. Если брать в расчет только 100 ведущих англоязычных мировых СМИ, то ФК «Уфа» упоминался 475 раз, тогда как о ХК «Салават Юлаев» данные СМИ не вспомнили ни разу.