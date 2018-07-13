«Широки Бриег» и «Домжале» сыграли вничью

Футбольные клубы «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) и «Домжале» (Словения) вчера, 12 июля, сыграли первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Матч закончился со счетом 2:2.

Ответная встреча состоится 19 июля.

По итогам двух игр станет ясно, с каким из этих двух клубов ФК «Уфа» встретится во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Даты игр уже известны: 26 июля в Уфе и 2 августа на выезде.