В Уфе самый сильный «Наследник Салавата» получил ключи от автомобиля

Накануне, 12 июня, в Уфе прошел Открытый Всероссийский турнир по борьбе корэш «Cалауат вариҫтары», посвященный 80-летию Советского района Уфы. В нем приняли участие более 100 борцов со всей России в шести весовых категориях.

- Когда мы культивируем настоящие мужские виды спорта в нашем обществе, это позволяет воспитывать настоящих крепких мужчин, защитников родины, - высказал свое мнение о происходящем глава администрации Уфы Ирек Ялалов.