В Одноклассниках чаще всего обсуждают португальскую сборную по футболу

Социальная сеть «Одноклассники.Ру» с помощью инструментов Brand Analytics проанализировала русскоязычные сообщения пользователей в открытых профилях и группах за последний месяц. Были изучены все посты содержали упоминание чемпионата мира по футболу 2018 в различных вариантах написания.

В ходе анализа, из общего массива постов про чемпионат были выделены сообщения, содержащие упоминания сборной России и других государств-участников мундиаля. Португалия оказалась на первом месте по упоминанию среди иностранных сборных, 17% сообщений были посвящены ей. На втором месте по упоминанию — сборная Аргентины (13%). Примечательно, что главными темами постов о сборных Португалии и Аргентины были их звездные футболисты — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Третье место поделили сборные из африканских стран с 12%. На четвертом месте — сборная Франции (9%), на пятом — сборные из стран Азии и Северной Америки (5%).