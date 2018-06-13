Сборная Испании по футболу осталась без главного тренера
Вчера, 00:28Спорт
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Накануне стало известно, что главный тренер футболистов сборной Испании Хулен Лопетеги был уволен с занимаемого поста.
Команда Испании осталась без наставника за день до начала Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом 13 июня пишет газета «Известия».
По словам президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса, контракт с 51-летним Лопетеги должен был действовать до середины 2020 года. В качестве компенсации за досрочный разрыв договора тренер получит два миллиона евро. Причины увольнения наставника сборной Испании пока неизвестны.
Во вторник появилась информация о том, что Хулен Лопетеги станет тренировать игроков футбольного клуба «Реал».
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