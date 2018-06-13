Пермский «Амкар» не сыграет в новом футбольном сезоне в премьер-лиге

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что «Амкар» не будет участвовать в следующем сезоне в РФПЛ и ФНЛ, передает ТАСС.

- В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей принято решение отозвать лицензию РФС у ФК «Амкар» на сезон-2018/19, - сказал Евгений Летин.

Он добавил, что «Амкар» может заявиться для участия в ПФЛ:

- В ФНЛ «Амкар» выступить не сможет, а у для участия в ПФЛ у клуба еще остается шанс заявиться. Четверг - последний день приема заявок для участия во внештатной процедуре лицензирования. Документы потом будут рассматриваться на заседании комиссии 22 июня.

В минувшем сезоне «Амкар» занял 13-е место и в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге победил «Тамбов» (2:0, 1:0).

Ранее спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев и футбольный клуб «Уфа» близки к подписанию контракта. Среди других возможных кандидатур на пост главного тренера «Уфы» после ухода Сергея Семака называются также Сергей Томаров, Рашид Рахимов, Игорь Гомула и Игорь Колыванов.