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Пермский «Амкар» не сыграет в новом футбольном сезоне в премьер-лиге
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Пермский «Амкар» не сыграет в новом футбольном сезоне в премьер-лиге

Сегодня, 16:07СпортРазиф АбдуллинФото: fc-amkar.org
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