Обозреватель «Советского спорта» предсказал победителя мундиаля в России

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев в специальной рубрике «Новых Известий» «ЧМ-2018 вместе с Юрием Цыбаневым» проанализировал все чемпионаты мира по футболу, которые приходились на год Собаки. И выяснил удивительную закономерность.

Впервые в 1934 году (в год Собаки) в финале мирового первенства победила Италия. Через 24 года – Бразилия. И во всех остальных случаях, если мундиаль приходился на год Собаки, побеждали сборные этих двух стран.

- И вот 2018-й. Италия в Россию не приедет, не отобралась, как и в 1958-м, - резюмирует Юрий Цыбанев. - А бразильская сборная преобразилась прямо по ходу отборочного турнира в южноамериканской группе. Налилась почти тем же футбольным соком, что и её легендарная предшественница образца 1958-го. И после всех этих собачьих проделок у вас ещё остается вопрос, кто отпразднует победу на российской земле?