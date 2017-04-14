В Башкирии пройдет этап Международного ралли «Шёлковый путь-2017»

Меньше месяца остается до старта самого ожидаемого международного ралли – «Шёлковый путь-2017». Десять тысяч километров между Москвой и Синаем по территориям России, Казахстана и Китая станут ареной битвы сильнейших команд внедорожников и грузовиков 130 спортивных экипажей из 35 стран мира.

7 июля состоится церемония торжественного старта на Красной площади. Десятки экипажей отправятся в двухнедельный гоночный марафон. Три первых этапа пройдут на территории России, затем спортсмены отправятся в Казахстан. С 9 по 10 июля этап ралли пройдет по территории Башкирии, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Участники ралли прибудут в республику 9 июля со стороны Мензелинска (Республика Татарстан). В этот же день в Уфе на площади имени Салавата Юлаева запланированы мероприятия торжественной встречи участников соревнования. Соревновательный этап пройдет 10 июля на скоростном участке длиною 50 км, который стартует около населенного пункта «Первый Май» Учалинского района.

Справка: Соревнование впервые прошло в сентябре 2009 года по территории России, Казахстана и Туркменистана по инициативе президентов трех стран и при их личном участии на церемонии награждения победителей ралли. Соревнование получило название «Шёлковый путь» с целью подчеркнуть евразийский маршрут ралли и его связующую роль для стран региона Великого шелкового пути. Реализация проекта президентами России, Казахстана и Туркменистана первоначально была поручена спортивной команде «Камаз-мастер», имевшей 25-летний опыт участия в трансконтинентальных многодневных гонках по всему миру. В состав исполнительной дирекции вошли лучшие специалисты авторалли «Дакар», велогонки «Тур-де-Франс» и других именитых соревнований. Старт ралли последние 3 года проводился в июле на Красной площади в Москве.

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