Волейболист сборной России Алексей Спиридонов не пойдет на матч "Спартак" - "Зенит"

Волейболист сборной России Алексей Спиридонов не пойдет на матч "Спартак" - "Зенит"
Волейболист сборной России Алексей Спиридонов не пойдет на матч "Спартак" - "Зенит"
13 мая, 21:53СпортФото: pixabay.com
Известный болельщик красно-белых из мира волейбола сообщил, что не ожидает красивого футбола от обеих команд, поскольку ни одна из них не имеет турнирной мотивации.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "РИА Новости", Спиридонов считает, что футболисты "Зенита" не будут выкладываться полностью, а "Спартак" прибережет силы для финального матча Кубка России с "Динамо".

Добавим, что питерцы досрочно завоевали чемпионский титул по итогам 27-го тура после победы над "Локомотивом", а "Спартак" обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ и практически гарантировал сохранение прописки в высшем дивизионе без участия в переходных матчах.

Финальный матч за Кубок страны красно-белые проведут против "Динамо" 29 мая в "Лужниках". Встреча "Спартак" - "Зенит" пройдет 15 числа на домашней арене красно-белых.

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