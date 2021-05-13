Сенников назвал фаворита в финале Кубка России

Сенников назвал фаворита в финале Кубка России
Сенников назвал фаворита в финале Кубка России
Сегодня, 12:42СпортФото: pxhere.com
В 20:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде начнется финальный матч Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и самарские «крылья Советов».

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что красно-зеленые победят в предстоящем матче.

— Надеюсь, матч будет интересным, обоюдоострым и победит сильнейший. Явный фаворит в этом противостоянии — «Локомотив», и статистика, и опыт, и то, что команда находится сейчас в премьер-лиге, и подбор футболистов говорят о том, что у «Локо» есть преимущество. Смогут ли «Крылья» справиться с психологическим волнением? Многие ребята не знают вкуса побед на высоком уровне. В основном команда молодая у Самары, — приводит слова Сенникова «Советский спорт».

Железнодорожники восемь раз становились победителями Кубка России, на счету самарского клуба лишь один финальный матч в 2004 году.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы