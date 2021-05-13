Сенников назвал фаворита в финале Кубка России

В 20:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде начнется финальный матч Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и самарские «крылья Советов».

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что красно-зеленые победят в предстоящем матче. — Надеюсь, матч будет интересным, обоюдоострым и победит сильнейший. Явный фаворит в этом противостоянии — «Локомотив», и статистика, и опыт, и то, что команда находится сейчас в премьер-лиге, и подбор футболистов говорят о том, что у «Локо» есть преимущество. Смогут ли «Крылья» справиться с психологическим волнением? Многие ребята не знают вкуса побед на высоком уровне. В основном команда молодая у Самары, — приводит слова Сенникова «Советский спорт». Железнодорожники восемь раз становились победителями Кубка России, на счету самарского клуба лишь один финальный матч в 2004 году.

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