Нагельсман — тренер «Баварии», который совершит революцию в футболе

Нагельсман — тренер «Баварии», который совершит революцию в футболе
Нагельсман — тренер «Баварии», который совершит революцию в футболе
Сегодня, 11:48СпортФото: newsnn.ru
«Бавария» подписала самого перспективного тренера мира. Гениальный Нагельсман выстроит в Мюнхене машину по завоеванию титулов. Сколько стоит трансфер топ-тренера

Нагельсман получил работу мечты и сделает «Баварию» непобедимой

Футбол стремительно меняется под воздействием технического прогресса. Современный футболист на 37% быстрее отдает пас и на 28% точнее бьет по воротам, чем игроки 70-х годов прошлого века. Футбол становится более быстрым и сложным. Победы добиваются клубы, наставники которых сумели точно уловить меняющиеся тренды. Один из самых ярких представителей новой тренерской школы — Юлиан Нагельсман.

Второй после Пепа

Непредвиденные обстоятельства заставили мюнхенскую «Баварию» начать поиск главного тренера посреди сезона 2020/2021. Шокирующее заявление об отставке Ханса Флика повергло топ-менеджмент «баварцев» в ступор. Тем не менее кандидат у мюнхенцев в шорт листе числился — Юлиан Нагельсман.

Молодой талант никогда не скрывал своего трепетного отношения к «Баварии». После непродолжительных переговоров с тренером, «Бавария» воспользовалась опцией выкупа в личном контракте Нагельсмана. 15 миллионов евро перейдут в РБ, а тренер возглавит топ-клуб после завершения текущего сезона.

Авторитетное издание «Бильд» утверждает, что помимо единовременного транша 15 миллионов, РБ получит до 10 миллионов в виде бонусов. Таким образом Нагельсман становится вторым по стоимости тренером мира. Впереди только блестящий Пеп Гвардиола.

Какую «Баварию» построит Нагельсман

Приглашение Нагельсмана — сигнал о том, что в Мюнхене планируют строить команду-династию для ЛЧ. Тренерские методики Юлиана одни из самых передовых в мире. Он уверенно применяет новейшие технические разработки в тренировочном процессе.

У тренера уже сформировался собственный тактический стиль. Его команды играют в тотальный футбол, применяя высокий прессинг. Ключевая роль в командной игре у пары центральных защитников и опорного хавбека.

Юлиан получает полный карт-бланш на формирование состава. «Бавария» в следующем сезоне станет наиболее интересным клубом Европы.

Букмекерская контора winline считает Бундеслигу наиболее предсказуемым турниром. В обзоре, появившемся на информационном беттинг-ресурсе Ratingbet.com, винлайн букмекерская контора тщательно исследована экспертами, в нем бетторы узнают не только преимущества, но и недостатки БК.

Материалы по теме:
футбол
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы