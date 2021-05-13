Футбол стремительно меняется под воздействием технического прогресса. Современный футболист на 37% быстрее отдает пас и на 28% точнее бьет по воротам, чем игроки 70-х годов прошлого века. Футбол становится более быстрым и сложным. Победы добиваются клубы, наставники которых сумели точно уловить меняющиеся тренды. Один из самых ярких представителей новой тренерской школы — Юлиан Нагельсман.
Непредвиденные обстоятельства заставили мюнхенскую «Баварию» начать поиск главного тренера посреди сезона 2020/2021. Шокирующее заявление об отставке Ханса Флика повергло топ-менеджмент «баварцев» в ступор. Тем не менее кандидат у мюнхенцев в шорт листе числился — Юлиан Нагельсман.
Молодой талант никогда не скрывал своего трепетного отношения к «Баварии». После непродолжительных переговоров с тренером, «Бавария» воспользовалась опцией выкупа в личном контракте Нагельсмана. 15 миллионов евро перейдут в РБ, а тренер возглавит топ-клуб после завершения текущего сезона.
Авторитетное издание «Бильд» утверждает, что помимо единовременного транша 15 миллионов, РБ получит до 10 миллионов в виде бонусов. Таким образом Нагельсман становится вторым по стоимости тренером мира. Впереди только блестящий Пеп Гвардиола.
Приглашение Нагельсмана — сигнал о том, что в Мюнхене планируют строить команду-династию для ЛЧ. Тренерские методики Юлиана одни из самых передовых в мире. Он уверенно применяет новейшие технические разработки в тренировочном процессе.
У тренера уже сформировался собственный тактический стиль. Его команды играют в тотальный футбол, применяя высокий прессинг. Ключевая роль в командной игре у пары центральных защитников и опорного хавбека.
Юлиан получает полный карт-бланш на формирование состава. «Бавария» в следующем сезоне станет наиболее интересным клубом Европы.
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