Нагельсман получил работу мечты и сделает «Баварию» непобедимой

Футбол стремительно меняется под воздействием технического прогресса. Современный футболист на 37% быстрее отдает пас и на 28% точнее бьет по воротам, чем игроки 70-х годов прошлого века. Футбол становится более быстрым и сложным. Победы добиваются клубы, наставники которых сумели точно уловить меняющиеся тренды. Один из самых ярких представителей новой тренерской школы — Юлиан Нагельсман.