Нурмагомедов и Гэтжи могут сразиться летом на «бойцовском острове»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного пояса Джастин Гэтжи могут встретиться в бою уже нынешним летом. Президент UFC Дана Уайт собирается провести поединок в рамках проекта Fight Island на частном острове. Об этом сообщает «Советский спорт» , ссылаясь на интервью Уайта американской прессе.

«Жду, что бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится этим летом, – заявил глава UFC. – Я не знаю, будет ли он в рамках первого турнира на Fight Island, но он пройдет там, если только каким-то чудом мир не вернется к привычной жизни быстрее, чем я думаю».