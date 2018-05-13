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Сегодня ФК «Уфа» может завоевать шанс для выхода в Лигу Европы
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Сегодня ФК «Уфа» может завоевать шанс для выхода в Лигу Европы

Вчера, 11:05СпортРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
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