Сегодня ФК «Уфа» может завоевать шанс для выхода в Лигу Европы

Сегодня в 16.00 уфимского времени на стадионе «Нефтяник» футбольный клуб «Уфа» принимает обладателя Кубка России – ФК «Тосно». В турнирной таблице «Тосно» занимает предпоследнюю строчку и будет отчаянно сражаться за очки, чтобы выйти в зону стыковых матчей, а не вылететь напрямую из премьер-лиги.

Для «Уфы» матч также имеет принципиальное значение. Есть очень большой шанс на то, что сохранив свое шестое место в чемпионате, «Уфа» выйдет в Лигу Европы. Но для этого надо побеждать. Только в этом случае, «Уфа» гарантированно займет шестое место, рекордное в истории уфимского клуба.

Поэтому зрители явно увидят настоящую игру. Кроме того, если болельщики придут за час до начала матча, то у них есть уникальный шанс сфотографироваться с уфимским полузащитником Дмитрием Стоцким, который переходит в «Краснодар».